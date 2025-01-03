Ahmet Türk'ten 'Bahçeli' açıklaması: 'Çok samimiydi, insan şok oluyor'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:58

Güncelleme: 03.01.2025 - 13:13

DEM Parti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından TBMM ziyaretleri gerçekleştiren parti heyetinin dünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi ve Bahçeli'nin heyeti kapıda karşılaması kamuoyunda dikkat çekmişti.

DEM Parti heyetinde partinin İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yer alan Ahmet Türk, Bahçeli ile yaptıkları görüşmenin ardından ilk kez medyaya konuştu.

Yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Türk, Halk TV'den İsmail Saymaz'a verdiği röportajda görüşmeye ilişkin ''Bahçeli ile görüşmeniz nasıl geçti? Sizi nasıl karşıladı?'' sorusuna ''Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Birileri bu süreci farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor. Bizim tek derdimiz şudur; geçmişte 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. Türklerle Kürtlerin dost olması Ortadoğu’daki geleceğini belirler, demokratik bir geleceğe öncülük yapmış olur. Ortadoğu’nun nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı'' yanıtını verdi.

''İNSAN ŞOK OLUYOR''

Türk, ''Görüşme sırasında Bahçeli’nin tutumu nasıldı? Anlattıklarınıza karşılık verdiği cevaplar itibarıyla tutumu nasıldı?'' sorusunu şu şekilde cevapladı:

''Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten Sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Ortadoğu’ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi.''

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Ahmet Türk AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin ''Tabii ki bizim hedefimiz bütün siyasi partilerle buluşmaktır. Ama tabii ki bazıları görüşmeyebilir. O bizim meselemiz değil. Birileri randevu vermezse yapacağımız bir şey yok'' ifadelerini kullandı.