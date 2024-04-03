Ahsen TV’den skandal video: Hem İmamoğlu’na hem seçmenlere hakaret!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:48

Güncelleme: 03.04.2024 - 11:48

Ahsen TV'nin sahibi Bülent Yapraklıoğlu'nun sunucu kızı Mervenur Yapraklıoğlu, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından skandal bir video yayınladı.

Mervenur Yapraklıoğlu'nun çektiği videoda, hem İmamoğlu'na hem de İmamoğlu'na oy verenlere hakaretler içeren ifadeler kullanıldı. Videoyu yayınlayan Mervenur Yapraklıoğlu, "Siz çöpe, enkaza, otobüs itmeye layıksınız" şeklinde provokatif ifadeler kullandı.

Yapraklıoğlu şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu’nun bu başarısını Ahsen TV olarak ödüllendirmeye karar verdik. Ekrem İmamoğlu yüzyılda görülmemiş bir başarıya imza etti. Neresinin kesildiğini neresinin montajlandığını bilmiyoruz ama Ekrem İmamoğlu yüzyılın yalancısına ödülüne layık gördük. İstanbul seçmeni ise yalancılıkta zirve yapmış, sizin derdinizle dertlenmemiş, otobüsleri dahi size ittiren bu şahsı seçtiğiniz asıl ödülü size vermek gerekiyor. Çünkü size otobüse itmek, enkaz yakışıyor. İstanbul halkı Ekrem’den önce asıl ödül alması gereken sizlersiniz.”