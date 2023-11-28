AİHM’den JES için hak ihlali kararı!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Aydın’ın birçok ilçesinde tarım arazilerine kurulan jeotermal enerji santralları (JES) ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önemli bir karara imza attı.

Aydın Efeler İmamköy Mahallesi’nde Kipaş Elektrik Üretim AŞ tarafından kurulan JES için Aydın Valiliği’nce 2014’te verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının 2015’te öğrenilmesinin ardından dava açıldı. Aydın İdare Mahkemesi 2016’da davayı zamanaşımı yönünden reddetti. Davayı açan beş kişi adına avukat Arif Ali Cangı, AİHM’e başvurdu.

Hak ihlaline karar veren AİHM, JES için yeniden yargılama yolunu açtı.

Cangı, “Mahkeme, yurttaşın bu projelerden haberdar edilme yükümlülüğünden, adalete erişim hakkından bahsetti. Bundan sonra ÇED uygulamaları başladığı andan itibaren sürecin halka duyurulması gerekiyor” dedi.