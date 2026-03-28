Aile Bakanı, çocuklara yaptırılan dini etkinlikleri BM sözleşmesiyle savundu: Çocuğun üstün yararı düşünülüyormuş

DEM Partili Beritan Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı ile vakıflar arası düzenlenen protokoller sonucu çocuklara yaptırılan dini etkinlikleri Meclis gündemine taşıyarak Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

KIZ ÇOCUKLARI ‘NİYET ETTİM TESETTÜRE’ ETKİNLİĞİNDE

Bu kapsamda Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın bazı etkinliklerden örnekler veren Güneş “7-10 yaş arası çocuklar için ‘Hayat Namazla Güzeldir’ isimli çalışmayı düzenleyen organizasyon, çok sayıda kentte çocuklarla etkinlikler düzenlemiştir. Çocuklara ‘haremlik selamlık’ şekilde yürüyüşler yaptırıldığı; çocuklara ‘seremoni’ niteliğinde, cemaat halinde namaz kıldırıldığı görüntüler sosyal medyada geniş yer bulmuştur. Mezkûr kurumun 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün hemen ertesinde de Diyarbakır’da yüzlerce kız çocuğunu ‘Niyet ettim tesettüre’ isimli bir programa dahil ettikleri, çocukların tesettürlü şekilde yürüyüş yapmalarının sağlandığı bilgisi basına yansımıştır” dedi.

‘ÇOK BOYUTLU İSTİSMAR’

“Çocukların dini ve politik nitelikli toplu etkinliklerde, bir nevi ‘şov nesnesine’ dönüştürülmesi çok boyutlu istismar anlamına gelmektedir” diyen Güneş, bu etkinliklerin psikolojik ve pedagojik etkilerini, bakanlığın bunları denetleyip denetlemediğini sordu.

ÇOCUKLARIN ZORLANMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYORMUŞ

Önergeye yanıt veren Bakan Göktaş, bakanlığının yaptığı tüm çalışmaların “çocukların sağlıklı gelişimini temin etmek ve tüm risklere karşı bilinçli nesiller yetiştirmek üzere” olduğunu belirterek “Bu çalışmalar çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin din ve düşünce özgürlüğü ilkesine işaret eden Göktaş “Bakanlığımız sözleşmede güvence altına alınan çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün korunması temel ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Çocukların kendi inançlarını seçme süreçlerinde ayrımcılığa uğramamasını, zorlayıcı uygulamalara maruz kalmamasını ve her çocuğun gelişen kapasitesi doğrultusunda görüşünün dikkate alınması ilkesi çerçevesinde sözleşmenin toplumun tüm kesimleri tarafından öğrenilmesini teşvik etmek ve çocukların karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.