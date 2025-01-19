Aile Bakanlığı'nın Hukuk Hizmetleri Müdürü 'Narin Güran' duruşmasını anlattı: 'Meslek hayatımın dönüm noktası...'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 17:06

Güncelleme: 19.01.2025 - 17:07

Meclis Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, sunum yaptı.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, 6284 sayılı kanun kapsamında kadın ve çocuklara yönelik birçok suça ilişkin davada bakanlık olarak hızlıca müdahillik süreci başlattıklarını söyledi.

Toy, "Müdahil olduğumuz ceza davası sayımız 60 bin 645. Sadece 2024 yılında 20 bin 283 davaya müdahil olduk; bunlar derdest olup devam eden davalar tabii ki. Tabii, bakanlığımız adına takip ettiğimiz başka davalarımız da var. İş yükümüzün yüzde 51,26'sını bu kapsamda takip ettiğimiz davalar oluşturuyor" diye konuştu.

"ORADA BİR VATANDAŞ ÇAY İÇİYOR AMA ORADA BİRİSİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANIYOR"

Diyarbakır'da Narin Güran'ın kayıp haberi alındığı andan itibaren köyde çalışma yaptıklarını belirten Tol, şunları söyledi:

"Ben 19 yıldır avukatlık yapıyorum, Narin Güran dosyası benim gördüğüm en enteresan duruşmalardan bir tanesiydi. Ciddi bir seyirci vardı. Orada sanıkların samimi beyanda bulunmasını beklemediğim bir ortam vardı; yüzlerce insan ayakta, çay içerek sanıkları dinleyen. Yani ben çok şaşırdım, meslek hayatımın dönüm noktası duruşmalarından biri oldu. Orada bir vatandaş çay içiyor; ama orada birisi ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor, biz onu dinliyoruz. Ama mahkemeyi de anlıyorum; bu kez yeterince kişiyi içeri almadığı zaman şeffaf olmamakla suçlanacaktı. Zor bir duruşmaydı."

"AİLE, PERSONELİMİZİ KÖYE ALMADI"

'Güran ailesi, Güran ailesi' diye ciddi bir etiketleme, olumsuz yönde bir etiketleme olduğuna dikkat çeken Toy, şöyle devam etti:

"Biz bu köyde 158 çocuk tespit ettik, Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık. Bir yerden sonra uygulayamadık; çünkü aile bizim personelimizi köye almamaya başladı. Yani bu davaya yönelik kamuoyu desteğiyle, kamuoyu baskısının dengesi çok kritikti, biz onu çok kritik bir biçimde izledik. Ben duruşmada söz alıp özellikle izleyenlere, dışarıya bilgi verenlere, habercilere bir sağduyu çağrısında bulundum; 'Lütfen, bu ailede başka çocuklar var ve aile bizi diğer çocuklarla görüştürmüyor, köye dahi giremedi arkadaşlarımız' dedim."

"AİLE VE SANIKLARDAN RİCA ETTİM"

"Ben duruşma sırasında aileden ve sanıkların avukatlarından rica ettim; 'İzin verin bu çocuklarla biz görüşelim; çünkü onların da toparlanmaya ihtiyacı var.' Bu dosyada tek mağdur bir yerden sonra Narin olmamaya başladı. İkinci duruşmadan sonra artık arkadaşlarımız köye gidiyorlar. Hatta ben o WhatsApp grubunda varım, az önce bile köyden döndüler, çocuklara yönelik tedbirleri şu anda artık uygulayabiliyorlar; danışmanlık vesaire. Tabii, o uzmanlık ve mesleki çalışma, o içerikte neler konuşuyorlar, nasıl bir çalışma yapılıyor, benim o konuda bilgim yok; ama en azından artık temas edebiliyoruz, mahkeme kararlarını uygulayabiliyoruz köyde."

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara da 2023 yılı sonunda TÜİK rakamlarına göre yaklaşık 85 milyonluk nüfusun 22 milyon 206 bin 34'ünün çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Kara, "2080 yılında ise her 5 kişiden sadece 1'ini 18 yaş altı, yani çocuk olarak niteleyebileceğiz. Dolayısıyla geleceğimizi emanet edebileceğimiz, bu toplumun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak bir nüfus yapısından ve yenilenme imkanından mahrum olacağız gibi gözüküyor" dedi.