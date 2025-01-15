Narin Güran cinayeti davası: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna avukatından itiraz!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Narin Güran cinayeti davası: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna avukatından itiraz!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:24

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

İtirazı değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dilekçenin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Öte yandan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna bir süre önce itirazda bulunan avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın sunduğu dilekçeyi de aynı gerekçeyle yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

 

 

 


Etiketler: #Narin Güran #yüksel güran

İlgili Haberler

Kübra Par'dan 'Gassal' göndermeli 'Narin Güran davası kararı' tepkisi

Kübra Par'dan 'Gassal' göndermeli 'Narin Güran davası kararı' tepkisi
Narin Güran davası: Karar neden eleştiriliyor?

Narin Güran davası: Karar neden eleştiriliyor?
Narin Güran cinayeti davası: Arif Güran'ın evindeki halıların kriminal raporu ortaya çıktı!

Narin Güran cinayeti davası: Arif Güran'ın evindeki halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler