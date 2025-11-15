Aile Dayanışma Ağı'ndan İBB iddianamesi sonrası ilk buluşma: Balyoz mağdurlarından İBB ailelerine destek

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ailelerden oluşan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 13'üncü buluşmasını Saraçhane Parkı’nda düzenledi. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın yaptığı buluşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer hazır bulundu. Gazetemiz yazarı ve yönetim kurulu üyesi Özlem Yüzak, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Tutuklu Eda Saraç’ın annesi Belma Saraç’ın da katıldığı buluşmada Rizeli Demokrat Kadınlar Platformu’nun yanı sıra Balyoz davasında hedef olan subayların eşleri de yer aldı.

‘ARTIK YETER’

"Adalet istiyoruz. Biz bu sözü yalnızca sevdiklerimiz için değil, ülkemizin geleceği için söylüyoruz” diyen Dilek Kaya İmamoğlu, tutuklu yargılamalara “Delil karartma, kaçma riskleri de yok ama hala tutuklular. Bir ülkede adalet yara alırsa umut yeşermez. Artık yeter! Bu ülke sürekli yüksek tansiyonla yaşamak zorunda değil” sözleriyle tepki gösterdi.

İktidara “Toplumun yarısını dışlayarak barışı nasıl getireceğiz?” sorusunu yönelten Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “CHP, toplumun üçte birinin oyunu temsil ediyor, giderek yükseliyor, onlara operasyon yaparak nasıl yapacağız barışı? İmamoğlu şimdi içeride, başkanlarımız içerideyken barışı nasıl sağlayacağız?” dedi.

‘O DÖNEM DE AYNIYDI’

Balyoz davasında 5,5 yıl ile en uzun süre tutuklu kalan subayların başında gelen Emekli Kurmay Albay Cengiz Köylü’nün eşi Gamze Köylü, “Yaşananları ve ailelerin hissettiklerini en iyi biz anlarız. Onlara destek olmak için buradayız” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilip edilmeyeceğinin tartışıldığı günlerde yakın çevresine “yeni bir kumpas dava süreci geliyor” dediğini belirten Köylü, “Çünkü o dönem de yöntem aynıydı. Önce bir konuyu tartıştırıyor, görevli gazete ve kanallardan hedef yapıyor sonra da operasyona başlıyorlardı” ifadelerini kullandı.

Bugünlerin de geçeceğini ve yaşananların bir “süreç” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Köylü, “Eşim ‘ülke dibe vurup sonra yeniden yükselecek derdi. Daha ne kadar dibe vuracağımızı kestiremesek de bu olacak. Bizim için artık korkacak bir şey kalmadı” dedi.

‘OĞLUM KAHRINDAN ÖLDÜ’

“Zamanında aynı biçimde hayatı karartılan aileler olarak acıyı paylaşmaya geldik. Kumpas davalar sürecinde benim oğlum babasına yapılanları hazmedemedi. Kanserden öldü” diyen Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek’in eşi Sevil Örnek, “Bugün yaşananları da vicdan kabul etmiyor. Eşim 20 yıla mahkum edildiğinde bu siyasi bir dava ve bizleri hiçbir kuvvet 20 yıl hapis yatıramaz, çünkü masumuz” demişti. Bugünler de geçecek” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte söz alan tutuklu Eda Saraç’ın annesi Belma Saraç’ın kızına yapılan işkenceyi anlattığı sırada Dilek İmamoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Saraç, kızına uygulanan orantısız güç için “Kızımın fiziksel yaraları elbet geçecek ama ruhundaki yara nasıl geçecek” sorusuyla tepki gösterdi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.