Aile Dayanışma Ağı Saraçhane’de 4. kez buluştu: Dilek İmamoğlu'ndan yazarımız Mustafa Balbay'a övgü

Buluşmada yapılan konuşmalarda, 19 Mart’ta sabaha karşı evlerinden gözaltına alınan 44 kişinin yaşadıkları hatırlatıldı. Aileler, tutuklu belediye başkanları ve bürokratların “kopyala-yapıştır dosyalarla” suçlandığını ifade ederek, “İnsan hayatı böylesine özensiz belgelerle hiçe sayılıyor” dedi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI HATIRLATILDI

Konuşmalarda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylarca süren tutukluluklarına dikkat çekildi.

Aileler, “19 Mart’tan bu yana 5 aydır iddianame yazılmadı. Milletin oylarıyla seçilmiş belediye başkanları, liyakatli bürokratlar hâlâ cezaevinde” sözleriyle tepki gösterdi.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN YAZARIMIZ MUSTAFA BALBAY'A ÖVGÜ

Dilek İmamoğlu, yazarımız Mustafa Balbay'a teşekkür ederek "Aramızda Mustafa Balbay var. Her sayfası birbirinden değerli bilgilerle işlenmiş son kitabı 'Asla Vazgeçme' Ekrem İmamoğlu'nun yolculuğu, sizlerle paylaşmak istiyorum. İmamoğlu'nun sık kullandığı sözlerden biri şu oldu: "Asla vazgeçmeyeceğim, daha yaşanabilir, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in temel değerlerinin çağın gerekleriyle bütünlendiği bir Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğim' diye haykırdı. Kitaba isim olarakta bu yakışırdı" ifadelerini kullandı.

AİLELERDEN DUYGUSAL TANIKLIKLAR

Murat Ongun’un kızı Lal Ongun, “5 ayda babama sadece 7 kez, parmaklıkların ardında sarılabildim. Her defasında vedanın en zor halini yaşadım” dedi.

Ali Fırat Baycan’ın annesi, “Oğlum başını eğmedi, doğruluktan ayrılmadı. Biz anneler evlatlarımız için sonuna kadar adaletin peşindeyiz” diye konuştu.

20 yaşındaki Yusuf Aktaş, Saraçhane eylemleri sırasında maruz kaldığı polis şiddetini anlattı. Faktaş, hâlâ cezaevinde olan arkadaşlarının isimlerini tek tek okuyarak özgürlük çağrısı yaptı.

“ADALET OLMADAN HUZUR OLMAZ”

Buluşmada dile getirilen ortak mesaj ise netti:

“Adalet olmadan huzur olmaz, hukuk olmadan demokrasi olmaz. Biz susmayacağız, yılmayacağız ve asla yalnız kalmayacağız.”

Etkinlik, “Türkiye’de adalet ve özgürlük gelene kadar mücadele sürecek” mesajıyla sona erdi.