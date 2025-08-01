Aile Dayanışma Ağı Saraçhane’de... Dilek İmamoğlu: 'Mücadelemizi sürdüreceğiz!'

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan isimlerin aileleri, Saraçhane Parkı'nda dayanışma için bir araya geldi.

Etkinlikte Dilek Kaya İmamoğlu ve Seraf Özer de konuşma yaptı.

"HALA ORTADA BİR İDDİANAME YOK!"

İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün öyle bir noktadayız ki tarihte benzeri az görülmüş bir biçimde bu operasyonlar sadece bireyleri değil tüm aile aileleri hedef alıyor. Bir annenin ağır hasta evladını sadece hastane penceresinden görebilmesine bile tahammül gösterilmiyor.

Adaleti arayan herkesin sesini büyütmek, konuşanlar kadar konuşamayanların da sözcüsü olmak için buradayız.

Bugün yaşadığımız adaletsizlik sadece bizim değil, bu ülkede adalet isteyen herkesin meselesidir. Bakın, 19 Mart'ın üzerinden 4 ayı aşkın bir süre geçti. Hala ortada bir iddianame yok. Ne zaman yazılacağı da belli değil. Belki ilk duruşmada beraat edecek insanlar aylarca özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Peki bu geçen sürenin bedelini kim ödeyecek?"

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı avukat Seraf Özer ise şu açıklamalarda bulundu:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, aşırı kilo kaybına, eski hastalıklarının nüks etmesine, heyet raporlarına rağmen hala tahliye edilmemiştir. Hükümlü olmaması nedeniyle hukuken gerekmediği halde adli tıp kararı istenmektedir.

Hakkında iddianame bile düzenlenmemiş tutuklular suç örgütü üyesi olarak ilan edilmiş, sesleri, görüntüleri, resimleri yasaklanmıştır. Tüm bu hak ihlalleri ülkemiz için bir ayıp olduğu kadar biz ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan sevdiklerimiz için de bir zulümdür.

Ülkemizin anayasamızda hüküm bulduğu şekliyle adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletin ilkesi doğrultusunda ilerlemesini istiyoruz.

Yargının siyasi hesaplaşmaya ve keyfiliğe yol açacak uygulamalara alet edilmemesini, kuvvetler ayrılığı ilkesinin yeniden tesis edilmesini, tutukluluk hallerine son verilmesini, adil yargılamanın sağlanarak hukuka aykırılıkların giderilmesini teminen gecikmeksizin iddianamelerin tanzimini ve kayyum atanmalarına son verilmesini, seçilmiş belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin görevlerine iade edilmesini, seçmenin iadesinin tanınmasını talep ediyoruz.

Sevdiklerimizin sağlıklarını tehlikeye atmayın. Ailelerin feryatlarına kulaklarınızı tıkamayın. Ve gönülden inanıyorum ki biz birbirine sıkı sıkıya bağlı güçlü bir aileyiz. Her şey tekrar çok güzel olacak. Teşekkür ediyorum."