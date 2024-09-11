Aile hekimini dövüp, ağır yaralayan şüpheli adliyede

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:34

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:34

Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde, aile hekimi kaydı başka doktorda olan Seracettin D., Dr. Can Cevher Gürler'e gelerek eşi için işe giriş raporu almak istedi. Dr. Gürler’in kendisinde kayıtlı olmayan kişiye sadece durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Seracettin D., odadaki elektrikli çaydanlık ile doktora saldırdı. Saldırı sonucu sol omzunda çıkık, kafatasında çatlak ve açık yaralar oluşan Dr. Gürler, Seyhan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

"İKİ AY ÖNCE DE SORUN ÇIKARDI"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evine yapılan baskında şüpheli Seracettin D.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Seracettin D.’nin ifadesinde, “Eşime form doldurttu ancak sonrasında bu raporun farklı olduğunu söyledi. Bundan 2 ay önce de aynı sorunu çıkardı. Üzerime çay döktü, ben de kendimi korumak istedim” dediği ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Seracettin D., gazetecilere, “Hiçbir şekilde yardımcı olmadı. İlk o darbetti. Dövmem gerekmiyordu ancak o şiddete başvurdu. Durumu ağır değil” dedi.

Seracettin D., adliyeye sevk edildi.