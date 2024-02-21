Aile hekimini sopayla darp etmişlerdi... Cezaları belli oldu!

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanık, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:42
Aile hekimini sopayla darp etmişlerdi... Cezaları belli oldu!
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Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz S.A., F.A. ve S.A. ile İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ve sanık avukatları katıldı. Müşteki doktor duruşmada yer almadı.

Sanık S.A., son savunmasında, olaydan dolayı çok pişman olduğunu, doktor ve ailesinden özür dilediğini söyledi.

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Sanık F.A. ise, doktorun kendisine vurduğunu, darbeler yüzünden şuurunu kaybettiğini ileri sürerek, olayı hatırlamadığını belirtti.

Avukat Mithat Kara ise, kamu vicdanını rahatlatmak için alt sınırdan uzaklaşılarak cezada takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.

Hakim, sanıklar F.A., S.A. ve S.A.'ya "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl hapis cezası verip indirim uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos 2022'de çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Bu olaydan 1,5 ay sonra mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.


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