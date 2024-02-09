Edirne'de sağlıkta şiddet... Doktoru darbeden hasta yakınının cezası belli oldu!

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde annesinin ölümü sonrası doldurulması gereken belgeler konusunda kendisini bilgilendirmek isteyen doktor B.B.Ö.'yü darbeden Volkan K., ev hapsine itiraz sonrası tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:16
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören Nazife K., 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan K.'ye ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi. Bu sırada Volkan K., doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu.

Güvenlik görevlileri araya girerken hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Volkan K.'nin yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan K.'nin ev hapsine itiraz etti. Volkan K., dün yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Volkan K., bu kez tutuklandı.

Edirne Tabip Odası, bugün saldırının yaşandığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde eylem yaptı.

"SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ"

Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının katıldığı eylemde konuşan oda başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, "Sağlıkta şiddetin hedefi, bu kez Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde çalışan meslektaşımız oldu. Meslektaşımız, ölen bir hastanın ölüm belgesinin doldurulması için görüştüğü hasta yakını tarafından darbedildi. Edirne Tabip Odası olarak meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Bu elim olayda adli ve idari sürecin yakından takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.

"YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Sağlıkta şiddetin Türkiye'de kronik toplumsal bir sorun haline dönüştüğünü söyleyen Altun, "Hekimi ve hastayı karşı karşıya getiren politikalar, yetkililerin hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef gösteren özensiz, hürmetsiz söylemleri sağlıkta şiddetin günden güne artmasına yol açtı. Bu şiddet uzun zaman yetkililer tarafından görülmek istenmedi. Ancak bu şiddetin normalleşmesine izin vermememiz gerekiyor. Sağlık sistemi insanları yaşatmak üzerine kurulmuştur. Gelinen noktada hekimler ve sağlık çalışanları, kendi hayatlarından endişe etmektedir. Günde en az 100 sözel ve fiziksel şiddet vakasıyla karşılaştığımız, hekimlerin yüzde 84'ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız. Sağlıkta şiddete yönelik gerekli önlemlerin alınması için yetkililere sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Güvenli çalışma ortamlarında, insanca çalışma koşullarında yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

"ŞİDDET SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Sağlıkta şiddet yasasının yeterli olmadığını ifade eden Altun, "Sağlıkta şiddet hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gereklidir. Türk Tabipleri Birliği ve Edirne Tabip Odası olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da toplumun sağlık hakkını iyi hekimlik değerleriyle koruyacağız. Artık bir hekimin ya da sağlık çalışanının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Bu konuda hekimlerin kendi yaşam hakları, güvenli çalışma ortamları için seslerini ve güçlerini; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduklarını bir kez daha belirtmek istiyoruz. Şiddet sona erene kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.


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