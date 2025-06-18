Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı sağlık hizmetleri fiyat tarifesi belli oldu. Buna göre, ücretsiz olarak verilen bazı sağlık raporları için artık ödeme yapılması gerekli olacak. Peki, Aile hekimlerinden alınan ehliyet, sporcu, hac/umre için parmak izi raporu ne kadar?

AİLE HEKİMİ EHLİYET VE SAĞLIK RAPORLARI ÜCRETİ NE KADAR?

Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.

Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek. Fiyat listesi ise şu şekilde:

Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL

Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği): 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu: 1.250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1.500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL

Sürücü Raporları İki Branş: 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I: 5.250 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II: 3.750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Raporu (Sivil Vatandaş): 3.750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL

SAĞLIK OCAĞI RAPOR ÜCRETLERİ NEREYE ÖDENİYOR?

Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.