Aile hekimlerinden ek ödeme isyanı
Sağlık Bakanlığı tarafından Eylül ayında yayımlanan düzenlemeye karşı çıkan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir'de meydanlara indi. Hukuki ve sendikal mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Nursel Yücesoy, "Ücret rejiminin gelir getirip getirmemeye, performansa, teşvike, katsayılara bağlanması, meslek gruplarının kendileri arasında ve diğer meslekler arasında gelir farkı yaratılması sağlık sisteminin sorunlarını çözmek yerine daha ciddi sorunlara yol açmaktadır" dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi aile hekimlerinin yayınlanan son ek ödeme yönetmeliği sonrasında yaşadığı mağduriyeti günde taşımak ve seslerini duyurabilmek amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir eylem düzenledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Eylül ayında yayınlanan ve getirilen performans değerlendirmesi gibi şartlar nedeniyle aile hekimlerinin düzenlemenin kapsamı dışında kaldığını belirten SES İzmir Şubesi Eşbaşkanı Nursel Yücesoy, "Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret mücadelemizden hiçbir koşulda vazgeçmiyoruz. Hukuki ve sendikal mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi ve eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.
İzmir Konak'ta bulunan İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan ve "Eşit işe eşit ücret", "Ek ödeme değil tek ödeme", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları ile seslerini duyurmaya çalışan sağlıkçılar düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini istedi.
SES İzmir Şubesi Eşbaşkanı Yücesoy aile hekimleri adına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yönetmelik değişikliği ile aile hekimlerine getirilen destek ödemesi oranı yüzde 42 iken, aile sağlığı çalışanlarına bu oranın yüzde 3 olarak belirlenmesi yani ekip çalışanlarının ek ödemeleri arasında yüzde 39 oranında anormal bir fark olması ücrette adalet ilkesine aykırıdır. SES olarak döner sermaye ve ek ödemeye, teşvike dayalı ödeme sistemi yerine tek kalemde, emekliliğe yansıyacak, insanca yaşamamıza yetecek, yoksulluk sınırı ve OECD ortalamaları düzeyinde bir ücret istemekteyiz. Ücret rejiminin gelir getirip getirmemeye, performansa, teşvike, katsayılara bağlanması, meslek gruplarının kendileri arasında ve diğer meslekler arasında gelir farkı yaratılması sağlık sisteminin sorunlarını çözmek yerine daha ciddi sorunlara yol açmaktadır. Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret mücadelemizden hiçbir koşulda vazgeçmiyoruz. Bu konudaki temel taleplerimizi hayata geçirinceye kadar hukuk mücadelesi ve sendikal mücadeleyi sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte ayrışmadan, dayanışmayla sürdürmeye devam edeceğiz."
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