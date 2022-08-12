'Ek ödeme' Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile hekimlerinden Bakan Koca'ya yanıt gecikmedi
İstanbul Aile Hekimliği Derneği Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bir gün bir yönetmelik okuduk, Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti.’ İleride böyle denecek” diye duyurduğu sağlık çalışanlarının ek ödemelerine ilişkin yönetmeliğe tepki gösterdi.
Sağlık Bakanlığı, sağlık emekçilerine yapılan ek ödemelerine ilişkin yönetmelik değişikliğini bugün Resmi Gazete’de yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmeliği sosyal medya hesabından, “Bir gün bir yönetmelik okuduk, Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek” diye duyurdu.
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç, yönetmelikle birçok sağlık emekçisinin aldığı döner sermaye ödemelerinde iyileştirmeler yapıldığını, ancak aile hekimlerinin bu yönetmelikte yer almadığını belirtti.
Uluç, aile hekimlerine döner sermaye uygulaması yapılmadığını ve kendilerini içeren düzenleme yapılması için Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması gerektiğini aktararak şunları söyledi:
"BİR ANLAM DEĞİŞİKLİĞİ GÖREMEDİK"
“14 Mart’ta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı beş müjdeden biri, aile hekimliği çalışanlarına da iyileştirmeler yapılacağıydı. Ancak üzerinden kaç ay geçmiş olmasına rağmen herhangi bir iyileştirme almadık. Aile hekimliği çalışanları olarak, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. 14 Mart’ın üzerinden kaç ay geçti, henüz herhangi bir iyileştirme görmedik. Sağlık Bakanımızın da sosyal medyadaki paylaşımlarına dikkat ediyoruz. Sanki bütün sağlık çalışanlarına iyileştirme yapılmış gibi paylaşımlar yapıyor maalesef. Bunları görmekten üzgünüz. Bugün paylaşımını okudum. ‘Bir gün bir yönetmelik okuduk, Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti’ yazıyor. O yönetmeliği biz doktorlar olarak okuduk, ama henüz bir anlam değişikliği göremedik bakanım.
Türkiye’de yaklaşık 27 bin aile hekimi ve bir o kadarda aile sağlığı çalışanı çalışıyor. 50 bin, birinci basamak sağlık hizmeti çalışanı verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Bizim de diğer sağlık çalışanları kadar ücretlerimizde iyileştirme yapılması hakkımız.”
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