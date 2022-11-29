Aile hekimlerinden şiddet tepkisi: Bakan yanımızda değil!
İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı sopayla darbeden sanıklara tahliye kararı çıkmasını eleştiren İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Muhteber Çolak, “Sağlıkta etkin bir şiddet yassı çıkmadığı gibi Sağlık Bakanlığı’nı biz yanımızda hissetmiyoruz” dedi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 22 Ağustos’ta çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası 'beyaz kod' veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle haklarında 'kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan dava açılan 3 kardeş, mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi. Günay mahkemede, “Bu olaydan sonra mesleğimden istifa ettim. Gelirim yok” diye konuştu.
İZMİR AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ BAŞKANI DR. ÇOLAK: ÇOK ÜZÜCÜ
Mahkeme kararını eleştiren İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Muhteber Çolak, “Ekin Bey, aile hekimliğinden de devlet memurluğundan da istifa etti. Biz çok üzgünüz. Genç bir hekim, iki çocuğu olan bir insanın, mesleğini, bu kadar zor kazanılan bir okulu bitirerek mesleği bırakması çok üzücü. Bu kadar hekim açığı varken Ekim Bey’in istifası büyük kayıp ” diye konuştu.
“SAĞLIK BAKANLIĞI YANIMIZDA DEĞİL”
Sağlık Bakanlığını yanlarında hissetmediklerini ifade eden Dr. Çolak, “Sağlıkta etkin bir şiddet yassı çıkmadığı gibi Sağlık Bakanlığı’nı biz yanımızda hissetmiyoruz. Hekimler hastalarla tek başlarına karşı karşıya kalmış oluyorlar. Hekimler kendilerini yalnız hissediyor. Bunun nedeni sistemdeki çarpıklıklar. Devletin hekime bakışı hastalara yansıyor” ifadelerini kullandı.
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