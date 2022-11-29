Sağlıkta şiddette skandal karar: Aile hekimine saldıran ve mesleğini bırakmasına sebep olan sanıklara tahliye
İzmir'de çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbeden sanıklara tahliye kararı çıktı. Hekim, mahkemede "Bu olaydan sonra mesleğimden istifa ettim. Gelirim yok" dedi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle haklarında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları, İzmir Tabip Odası avukatı ve müşteki doktor Ekin Hürel Günay da duruşmada hazır bulundu.
'PİŞMANIM' BAHANESİ
Tutuklu sanık S.A. olay günü karşılaştıkları doktorun kardeşine küfrettiğini ileri sürerek, arabadaki çalıyla doktora vurduğunu ancak pişman olduğunu, özür dilediğini söyledi.
Tutuklu sanık F.A. da doktorun kendisine küfrettiğini öne sürerek, olay nedeniyle üzgün olduğunu, doktordan ve ailesinden özür dilediğini söyledi.
Diğer sanık S.A. da olaydan 1,5 ay önce aile sağlığı merkezinde yaşadıkları tartışmada müşteki doktorun kendisine saldırdığını iddia ederek, "Olay günü de doktorla konuşmaya karar verdik. Yol üzerinde doktoru gördük. Abilerime 'işte doktor burada' dedim. Konuşmak için önce F.A. indi, küfür olayı olunca iş çığırından çıktı. S.A'nın elindeki sopayı alıp kendimi savunmak amacıyla doktor beye vurdum. Pişmanım, özür diliyorum" dedi.
"OLAYDAN SONRA MESLEĞİMDEN İSTİFA ETTİM"
Müşteki Ekin Hürel Günay da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Araçtan indiğim sırada başımın sol tarafından darbe aldım, tanımadığım sanık olan S.A'yı gördüm. Başımın sağ tarafından darbe aldım. Daha önce sorun yaşadığım diğer sanık S.A'yı gördüm. Bu sanık iki kardeşinin ortasında sağ gözüme vurdu, gözlüğüm kırıldı. Arbede yaşandı. Kendimi savunmaya çalıştım. Arbede yaklaşık 4-5 dakika sürdü. S.A. yere düştüğümde tekmeler attı, abileri de sopalarla vurmaya devam etti. Bu olaydan sonra mesleğimden istifa ettim. Gelirim yok" diye konuştu.
Savcı, sanıkların tahliyesini talep etti.
Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos'ta çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Bu olaydan 1,5 ay sonra, mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.
İlgili Haberler
- İzmir'de derbiyi karıştıran fişekler stada böyle sokuldu
- Barınak vahşetine İzmir'de tepki: 'Peşini bırakmayacağız'
- İzmir’de yaşayan İranlılar sokağa çıktı: İran'ın özgürlük feryadını duyun!
- İzmir Valiliği'nden Göztepe-Altay maçı açıklaması: İşaret fişeğini özel ambulans şoförleri stat tuvaletine bırakmış
-
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- Artık 'Affımı istiyorum' olmayacak
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Erdoğan'a 'darbeci' dediler
- A Haber: Adana'da petrol bulundu