Sağlıkta şiddette skandal karar: Aile hekimine saldıran ve mesleğini bırakmasına sebep olan sanıklara tahliye

29 Kasım 2022 Salı, 09:21

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle haklarında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları, İzmir Tabip Odası avukatı ve müşteki doktor Ekin Hürel Günay da duruşmada hazır bulundu.

'PİŞMANIM' BAHANESİ

Tutuklu sanık S.A. olay günü karşılaştıkları doktorun kardeşine küfrettiğini ileri sürerek, arabadaki çalıyla doktora vurduğunu ancak pişman olduğunu, özür dilediğini söyledi.

Tutuklu sanık F.A. da doktorun kendisine küfrettiğini öne sürerek, olay nedeniyle üzgün olduğunu, doktordan ve ailesinden özür dilediğini söyledi.

Diğer sanık S.A. da olaydan 1,5 ay önce aile sağlığı merkezinde yaşadıkları tartışmada müşteki doktorun kendisine saldırdığını iddia ederek, "Olay günü de doktorla konuşmaya karar verdik. Yol üzerinde doktoru gördük. Abilerime 'işte doktor burada' dedim. Konuşmak için önce F.A. indi, küfür olayı olunca iş çığırından çıktı. S.A'nın elindeki sopayı alıp kendimi savunmak amacıyla doktor beye vurdum. Pişmanım, özür diliyorum" dedi.

"OLAYDAN SONRA MESLEĞİMDEN İSTİFA ETTİM"

Müşteki Ekin Hürel Günay da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Araçtan indiğim sırada başımın sol tarafından darbe aldım, tanımadığım sanık olan S.A'yı gördüm. Başımın sağ tarafından darbe aldım. Daha önce sorun yaşadığım diğer sanık S.A'yı gördüm. Bu sanık iki kardeşinin ortasında sağ gözüme vurdu, gözlüğüm kırıldı. Arbede yaşandı. Kendimi savunmaya çalıştım. Arbede yaklaşık 4-5 dakika sürdü. S.A. yere düştüğümde tekmeler attı, abileri de sopalarla vurmaya devam etti. Bu olaydan sonra mesleğimden istifa ettim. Gelirim yok" diye konuştu.

Savcı, sanıkların tahliyesini talep etti.

Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos'ta çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Bu olaydan 1,5 ay sonra, mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.