Aile katliamı: Üç çocuktan ikisi öldü biri ağır yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı.
Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12) A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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