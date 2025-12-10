Aile sağlığı merkezine taşla saldırdılar: Doktoru ‘notla’ tehdit ettiler!

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde aile sağlığı merkezine taşlı saldırı düzenlendi.

Atılan taş ile cam kırılırken taşın üzerinde tehdit notu bulundu. Notta, ‘Dr. C. bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız' yazıldığı görüldü.

Sabah camın kırıldığını ve taşın üzerindeki tehdit notunu gören sağlıkçı çalışanları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan ekipler, şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.