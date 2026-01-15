Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 bin personel alımına ilişkin başvuru sonuçları açıklandı. Aralık ayında alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sonuçların açıklandığını duyurdu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru sonuçları erişime açıldı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama bağlantısı üzerinden öğrenilebiliyor.