Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe verilerinde yer aldı: Yoksulluğun fotoğrafı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, elektrik tüketim desteğinden yararlanan ihtiyaç sahibi hane sayısı geçen yıl 3.1 milyondu. Bu yıl ise bu destekten yararlanması planlanan hane sayısının 4.1 milyon olması planlanıyordu. Bütçeye göre yıl sonu gerçekleşme tahmini ise 2.8 milyon hane. Gelecek yıl 2.4 milyon, 2027’de 2.3 milyon ve 2028’de de 2.2 milyon hanenin bu destekten yararlanması hedefleniyor.

AĞIR YOKSULLUK

Hanedeki kişi başı gelir brüt asgari ücretin üçte birinden düşük ise genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor. Örneğin şu anda brüt asgari ücret aylık 26 bin 5 lira, 50 kuruş. Üçte biri de 8 bin 668,5 lira yapıyor. Hanedeki kişi başı gelir 8 bin 668,5 liranın altında ise bu kişilerin genel sağlık sigortası primlerini devlet ödüyor. Bu kişiler ancak bu şekilde sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar.

Bakanlığın bütçe verilerine göre, genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı geçen yıl 9.4 milyondu. Bu yıl 9.7 milyon kişinin primlerinin devlet tarafından karşılanması planlanıyordu. Yıl sonu için gerçekleşme tahmini ise 8.2 milyon kişi olarak belirlendi. Gelecek yıl 8.1 milyon, 2027’de 7.7 milyon, 2028’de de 7.4 milyon kişinin genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

İhtiyaç sahibi asker ailelerine yönelik yardım programı uygulanıyor. Bu programdan yararlanan kişi sayısı geçen yıl 39 bin 713’tü. Bu yıl 37 bin olması planlanıyor. Gelecek yıl ise hedef 32 bin kişi. 2027’de 25 bine, 2028’de de 22 bin kişiye düşmesi öngörülüyor.

Aylık bağlanan yaşlı sayısı geçen yıl 805 bin 554’tü. Bu yıl 805 bin olması öngörülüyor. Gelecek yıl için hedef yaklaşık 800 bin.

3 BİN LİRA YARDIM!

Bakanlığın bütçe verilerinde hane başı ortalama aylık sosyal yardım tutarlarına da yer verildi. Rakamların düşüklüğü dikkat çekti. Geçen yıl 3 bin 88 lira olan ortalama aylık sosyal yardım tutarının bu yıl sonunda 4 bin 100 lira olması bekleniyor. Gelecek yıl için hedef 5 bin 50 lira. 2027’de 5 bin 900 lira, 2028’de de 6 bin 900 lira olması hedefleniyor.