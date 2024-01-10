Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:41

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:41

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda 2024 yılında yapılması planlanan 2 bin 392 engelli personel alımı yapacağını açıkladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel alımı başvuruları başladı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuru şartları neler?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kamu kurumlarına 2024 yılı içerisinde alınacak olan 2 bin 392 engelli personel alımı için tercih sürecinin bugün başlayacağını duyurdu. Tercihler 10-19 Ocak tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.