Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 3 bin personel alım sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 3 bin sözleşmeli personelin alım sonuçları açıklandı.

Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçların ilan edildiğini duyurdu.

Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'http://aile.gov.tr' adresi 'Duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz."