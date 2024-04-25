Ailesine not bırakmış: Cesedi aracın içinde bulundu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 44 yaşındaki adam otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri otomobilde, “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı notlar buldu.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:13
Ailesine not bırakmış: Cesedi aracın içinde bulundu
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Erenler Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.S. (44), 54 H 3452 plakalı Opel marka otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde M.S.’nin ailesi için “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı notlar buldu. 

Yapılan incelemenin ardından M.S.’nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Polis ekipleri, hususa ilişkin inceleme başlattı.


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