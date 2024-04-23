Kayıp olarak aranan şahsın cesedi barajda bulundu
Malatya’da bir süredir kayıp olarak aranan 55 yaşındaki şahsın baraj göletinde cesedi bulundu.
Battalgazi Kuluşağı Mahallesi Karakaya barajında, su yüzeyinde hareket bir şekilde duran bir şahsı görenler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda kıyaya çıkarılan şahsın 55 yaşındaki H.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
H.B.’nin bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- Yeni 'şeyh' hayatını kaybetti
- Konut fiyatlarında iki yıl sonra ilk yaşandı
- Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu
- 23 Nisan töreninde tek genel başkan…
- Erdoğan'dan 'Özel ile randevu' sorusuna yanıt
- Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
- ABD'de ölü bulunan Yağmur Taktaş memleketinde defnedildi
- Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
- Arapçayı anlamadı, Türkçeye çevirtti