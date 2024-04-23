Kayıp olarak aranan şahsın cesedi barajda bulundu

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:44

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:46

Battalgazi Kuluşağı Mahallesi Karakaya barajında, su yüzeyinde hareket bir şekilde duran bir şahsı görenler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda kıyaya çıkarılan şahsın 55 yaşındaki H.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

H.B.’nin bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.