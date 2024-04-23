Kayıp olarak aranan şahsın cesedi barajda bulundu

Malatya’da bir süredir kayıp olarak aranan 55 yaşındaki şahsın baraj göletinde cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:44
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi barajda bulundu
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Battalgazi Kuluşağı Mahallesi Karakaya barajında, su yüzeyinde hareket bir şekilde duran bir şahsı görenler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda kıyaya çıkarılan şahsın 55 yaşındaki H.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

H.B.’nin bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Adli Tıp Kurumu haberleri

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