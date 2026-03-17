Ailesinin haber alamadığı Kahraman, evde ölü bulundu

Kırıkkale'de, ailesinin haber alamadığı Kahraman D.'nin (34), evde cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Yuva Mahallesi 2469'uncu Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Dün gece üst katta annesi ve halasıyla kalan Kahraman D., sabah ezanından sonra alt kattaki eve girdi. Bir süre Kahraman D.’den haber alamayan annesi ve halası, giriş kattaki eve gittiklerinde Kahraman D.’nin yerde hareketsiz yattığını fark etti.



İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Kahraman D.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.