Akademi ve sektör ‘kalite ve ürün deneyimi’ seminerinde buluşacak

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:58

Gıda sektörünün tüketiciye ulaşma serüveni Karma Grup ile Kalite ve Ürün Deneyimi Seminerinde masaya yatırılacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek seminerin içeriği Karma Grup tarafından oluşturuldu.

28-29 Kasım tarihleri arasında İTÜ SDKM Konferans Salonunda yapılacak seminerde gıda tasarımı ve tüketici kalite algısının her aşaması; üretim ve kalite yöneticileri tarafından üretimin içinden gelen uzmanlarca aktarılacak ve değerlendirilecek.

A’DAN Z’YE ELE ALINACAK

İki gün boyunca devam edecek Karma Grup Kalite ve Ürün Deneyimi Seminerinde birinci gün Beklentiye Uygun Ürün Tasarımı başlığında tüketici trendleri, tasarım süreci, duyusal analiz, risk analizi, ambalaj seçimi, her temasta uygunluk, İstikrarlı ve Güvenilir Üretim başlığında ürün ve kalite kültürü, duyusal analiz, Doğru ve Kaliteli Hizmet başlığında ise müşteri memnuniyeti yönetimi ve rafta kalite tartışılacak. İkinci gün ise ürün ve kalite kültürünün tüketici deneyimine etkisi, GFSI ve AB mevzuatında kalite kültürü, kalite kültürü uygulama örnekleri, kültür mükemmelliği modeli ve ölçümü, duyusal analiz ve tüketici tercihlerini etkileyen faktörler ile ürün geliştirme çalışmalarında duyusal analiz uygulamaları yer alacak.