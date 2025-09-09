Akademisyen Emrah Gülsunar adli kontrolle serbest

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan akademisyen Emrah Gülsunar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Avukat Hasan Sınar, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:
"Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı…"
Değerli dostum ve müvekkilim @emrahgulsunar az önce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı… https://t.co/3PvIMKeeZZ pic.twitter.com/8rD3saZg3B— Prof. Dr. Hasan Sınar (@hasansinar_) September 9, 2025
EGM'nin 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alınmıştı.