Akademisyen Emrah Gülsunar adli kontrolle serbest

9.09.2025 18:38:00
Akademisyen Emrah Gülsunar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan akademisyen Emrah Gülsunar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Avukat Hasan Sınar, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: 

"Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı…"

EGM'nin 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alınmıştı. 

