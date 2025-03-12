Akademisyen Ör’e 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Çiğdem Bayraktar Ör, 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Akademisyen Ör’e 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 24 gün tutuklu kalan akademisyen, gazeteci Çiğdem Bayraktar Ör, “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hükmün uygulanmasını geri bıraktı. Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Ör, “Eleştiri her yurttaşın anayasal hakkıdır. Ve paylaşımlarım özel hayatı hedef almamaktadır. Ben anayasa ile güvence altına alınan ifade hürriyetimi kullandım” dedi. Ör, “Paylaşımlardaki eleştirel tespitlerin suç olarak nitelendirilmesi hukuk güvenliği sorunudur” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Hapis Cezası #sosyal medya
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