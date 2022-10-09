Boğaziçili akademisyenden kira tepkisi: Daha fazla dayanamayacağım
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen olan Sema Dumanlı, maaş bordrosunu paylaşarak kira fiyatlarına tepki gösterdi.
Ekonomik krizle birlikte artan konut kiraları, yurttaşların geçimini zorlamaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yüksek kira fiyatları yurttaşlar tarafından tepkilere neden oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sema Dumanlı da sosyal medya hesabından artan konut kiralarına tepki gösterdi.
Dumanlı paylaşımında, maaş bordrosunu ve kiralık olan bir daireyi karşılaştırdı.
İstanbul Etiler'deki bir evin kiralık ilanıyla birlikte paylaşımda bulunan Dumanlı, şu ifadeleri kullandı:
"Biliyorum herkesin derdi dert ama akademisyen maaşlarını ve büyük şehir farkını konuşmaya takribi ne zaman sıra gelir? Ben daha fazla dayanamayacağım gibi. Gördüğünüz ilan Boğaziçi Üniversite etrafında 30 yıllık 2+1 daire ilanı. Bordro ise Boğaziçi doçenti bordrosu. Daireyi lüks sananlar olmasın. Ekte diğer fotoğrafları yüklüyorum. Büyük ihtimalle depreme dayanıklı dahi değil. Pencerelere kalorifere bakın."
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