Kiralık kamyonetle 600 bin liralık sulama borusu çaldılar

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:15

Konya'da geçen salı günü merkez Karatay ilçesinde tarım sulama malzemeleri satan bir iş yerinde piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira değerindeki damlama sulama boruları gece saatlerinde çalındı.

7 KİŞİYE GÖZALTI

İhbar üzerine JASAT çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları kamyonetin kiralık olduğunu belirledi. Kamyonetin dün Aksaray kara yolunda seyir halinde olduğu belirlenerek, durduruldu.

Kamyonetteki Hamza Başsız, Adem Soner Yalçın, Kasım Yaralıoğlu, Hasan Pehlivan, Muhammed Samet Başsız, Hasan Çetkin ve Ali Akçıl gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, çaldıkları malzemeleri ise Çumra ilçesinde bir depoda sakladıklarını söyledi. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



