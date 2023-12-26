Akademisyenler “Yüzyılın Ekonomisi”ni anlattı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:02

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılının tamamına yaydığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında “Yüzyılın Ekonomisi” paneli düzenlendi. Türkiye’nin ikinci yüzyılının ekonomisinin bilim insanları tarafından ele alındığı panel, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı. Panele, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“EKONOMİK KRİZE RAĞMEN PROJELER HAYATA GEÇİYOR”

Panelin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin önemine değinerek, “Belediyeler 5’er yıllık stratejik planlarla hareket ediyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bütçe ve performans programları ile bu programları uygulamaya çalışıyoruz. Belediyemiz ulaşım, çevre ve altyapı projeleri için uluslararası finans piyasalarına erişim konusunda çok güçlü bir yapıya sahip. Ülkemizde devam eden olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle belediyelerin hizmet üretimindeki tüm girdi maliyetlerindeki ciddi artışlara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“YÜZYILIN EKONOMİSİ”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak ise Cumhuriyetin 100. Yılında birçok akademisyen ile bir kitap çıkarmaya karar verdiklerini ve 1,5 yıllık bir emeğin eseri olan “Yüzyılın Ekonomisi” kitabını okuyuculara sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

AKADEMİSYENLER İKİNCİ YÜZYILIN EKONOMİSİ MASAYA YATIRILDI

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’ın moderatörlüğünde panel bölümüne geçildi. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Barbaros, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Esen ve Prof. Dr. Alper Duman ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür birer konuşma yaptı.

Panelde Prof. Dr. Oğuz Esen, “Cumhuriyet Döneminde Eğitim Politikaları”, Prof. Dr. Funda Barbaros “Çevre Politikaları, Prof. Dr. Alper Duman, “Cumhuriyet Döneminde Sermaye Sınıfı”, Prof. Dr. Timur Han Gür ise “Merkez Bankası Tarihi ve Para Politikaları” başlığı altında konuştu.