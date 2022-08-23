Akaryakıt istasyonunda cinayet

23 Ağustos 2022 Salı, 09:24

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kumköy Mahallesi'nde bir cinayet meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Mahmut Gözüpek akrabası olan Samet Gözüpek'in silahlı saldırısına uğradı.

Akaryakıt istasyona sığınan Mahmut Gözüpek burada Samet Gözüpek'in pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Gözüpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Samet Gözüpek Jandarma JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

