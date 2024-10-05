Akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:51

Patlama, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, araç yıkama bölümünde işçiler otomobil yıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda köpük tankı patladı.

Patlamanın etkisi ile 3 çalışan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #aydın #akaryakıt istasyonu #köpük #patlama

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