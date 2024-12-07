Akaryakıt istasyonunda oraklı 'gaz hortumu' kavgası: 7 yaralı
Kocaeli'nde akaryakıt istasyonu çalışanı ile müşteri arasında 'gaz hortumunun sökülmemesi' nedeniyle çıkan kavgada, 4'ü orakla olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İddiaya göre, akaryakıt istasyonu çalışanı ile otomobille istasyona gelen müşteri arasında 'gaz hortumunun sökülmemesi' nedeniyle tartışma çıktı.
ORAKLA YARALADILAR
Tartışma, istasyon çalışanları ve müşterinin yakınlarının da dahil olması üzerine kavgaya dönüşürken bu sırada 4 kişi orak darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, taraflara müdahalede bulundu. Devam eden kavgada 3 kişi de darp sonucu yaralandı.
Kavganın sürmesi üzerine polis havaya ateş açtı. Olayın kontrol altına alınmasının ardından 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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