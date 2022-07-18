Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı
Yalova’da akaryakıt istasyonunda bir otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna giren 77 DZ 967 plakalı otomobil, çıkış için hareket ettiği sırada motor kısmında yangın çıktı.
Sürücü ve yanındakiler can havliyle kendilerini araçtan dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm otomobile yayıldı.
Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan aracı söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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