Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Halil Yıldırım (32) hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:30
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü
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Maşuk-TOKİ yolundaki bir akaryakıt istasyonunda, dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kavgada, İbrahim Halil Yıldırım'a kurşun isabet etti. Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. 


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