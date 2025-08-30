Akbank Girişimci Kadın Programı’nın yeni dönemi İzmir ve Bursa’da başladı

Akbank, 2022 yılında hayata geçirdiği Akbank Dönüşüm Akademisi ile ticari işletmelerin yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve finansal sağlamlığını desteklemeye devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda Banka, 2024 yılında Sakarya’da gerçekleştirdiği ilk Girişimci Kadın Programı ile güçlü bir etki yarattı. 2025 yılı itibarıyla girişimci kadınların yoğun olduğu farklı illerde de programın kapsamını genişletmeyi hedefleyen Akbank, ekonomik kalkınmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğine somut katkı sağlamayı hedefliyor.

Akbank Girişimci Kadın Programı kapsamında işletmelere özel saha ziyaretleri gerçekleştirilerek işletmelerin gelişim alanları SWOT analizleriyle belirleniyor ve bire bir mentörlük desteğiyle katılımcılar yetkinliklerini geliştiriyor. Eğitimler girişimcilik, iş planı hazırlama, dış ticaret, sürdürülebilir finansman, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi kritik konuları kapsıyor. 6 ay süren programdan 10 girişimci kadın yararlanıyor.

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmaları için dijital ve yeşil dönüşümü finansal sürdürülebilirlikle buluşturan çözümler geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda girişimci kadınları önceliklendiriyor, onlara özel hizmetlerimizle ekonomik kalkınmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bu yıl İzmir ve Bursa’da başlattığımız yeni programlarımız, girişimci kadınların işlerini geleceğe hazırlayan kritik adımlar atmalarını sağlayacak. Bu yolculukla kadınların yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Bugüne kadar 20 bine yakın ticari işletmeye ulaşan Akbank Dönüşüm Akademisi çatısı altında yürütülen Girişimci Kadın Programı, katılımcıların işlerini güçlendirmelerine, sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesine ve yeni pazarlara açılmalarına hizmet ediyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimcilere ayrıca özel finansal çözümler sağlanıyor.

İzmir’de 26 Mayıs tarihinde İzmir Ticaret Borsası ve TOBB İzmir Kadın Girişimci Kurulu iş birliğiyle başlayan programın ardından, yılın ikinci programı 16 Haziran tarihinde Bursa Ticaret Borsası ve TOBB Bursa Kadın Girişimci Kurulu iş birliğiyle Bursa’da başladı. Altı ay süren programların ilk bölümü firma ziyaretleri, SWOT analizleri ve fiziksel eğitimlerle tamamlandı. Program, online eğitimler ve bire bir mentörlük oturumlarıyla devam ediyor.

Akbank, girişimci kadınların işlerini bir adım öteye taşıyabilmeleri için ihtiyaç duyulan hizmetleri ve çözümleri sunmaya devam edecek.