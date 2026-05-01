Akbelen'de 1 Mayıs açıklaması: 'Esra Işık serbest bırakılsın'

Akbelen direnişçisi, bir aydır tutuklu bulunan Esra Işık’ın annesi ve İkizköy Muhtarı Nejla Işık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde köylülerle Akbelen’de açıklama yaptı.

Işık, "Yaşasın işçinin, çiftçinin, emekçinin, emeklinin mücadelesi, bayramımız kutlu olsun" dedi.

"EVLADIMIZ ESRA’YA ÖZGÜRLÜK DİYORUZ"

Nejla Işık yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Mayıs. Muğla’da, Bodrum’da, İzmir’de, İstanbul’da, Türkiyemin, güzel vatanımın dört bir yanında işçi bayramı kutlanıyor. Biz de şu an İkizköy’de, Akbelen’de bu toprakları işlediğimiz aletlerimizle buradayız. Emeğimize, alın terimize, topraklarımıza, zeytinlerimize, evladımız Esra’ya özgürlük diyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçinin, çiftçinin, emekçinin, emeklinin mücadelesi; bayramımız kutlu olsun. İkizköy’den, Akbelen’den direnmeye, mücadeleye devam" diye konuştu.

Açıklamanın ardından köylüler de Esra Işık’ın serbest bırakılmasını isteyerek, tutukluluğun sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Esra Işık, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına yönelik protestoların ardından gözaltına alınmış ve 31 Mart’ta “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.