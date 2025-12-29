Akbelen’deki zeytinlikler için bir kez daha Danıştay’a gidildi

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanları’nda zeytin ağaçlarının sökümü jandarma eşliğinde sürerken yurttaşlar işlemin durdurulmasını ve iptali için Danıştay 8. Dairesine dava açtı.

Danıştay’a verilen son dilekçede; 23 Ekim’de aynı daireye verilen dava dilekçesinin 26 Kasım’da reddetmesi üzerine 10 Aralık’ta dava açıldığını ve yeniden dilekçe verildiği belirtildi. Dilekçede “Maden Kanununun Geçici 45 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” başlıklı düzenleyici işleminin Anayasa aykırılığı öne sürüldü ve davanın Anayasa Mahkemesine taşınmasını talep edildi. Anayasaya Mahkemesi'nin vereceği karara kadar da dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasını ve yargılama sonunda ise kararın iptaline karar verilmesi istendi.

KAMULAŞTIRMA KORKUSU

Dava konusu işlemin uygulamasına ilişkin yapılan bilgi edinme başvurusunda da “151 adet zeytin ağacının söküldüğü, bu 151 adet zeytin ağacının taşınmasının dışında yazı tarihi itibariyle bir adet daha başvuru yapıldığı” bilgisi verildiği aktarılırken, “Yeniden dava açılmasından bu yana da 19 gün geçmiştir. Halen verilmiş bir yürütmenin durdurulması kararı verilmemiştir, geçen bu süreler hep zeytin ağaçlarının aleyhine işlemektedir. Henüz verilen izinlere ilişkin davaları sonuçlanmamış olan Akbelen ormanında maden ocağı işletmesi başlamıştır. Genişlemeye engel olan zeytinler sökülerek, Akbelen orman sahasının tamamı cehennem çukuruna dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Bunu durduracak olan tek karar dairenizin vereceği dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması kararıdır” denildi. Kararın geçmesi durumunda, maden sahası sınırındaki zeytinliklerin acele kamulaştırılmak suretiyle sökümüne başlanacağı ve o zeytinlerin davacıların geçim kaynakları olduğunun altı çizildi ve acilen karar verilmesi talep edildi.