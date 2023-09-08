Akbelen dikenli telle çevrildi

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı’ndaki yüzlerce ağaç Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortağı olduğu YK Enerji’nin termik santralına yakıt sağlayan kömür maden sahasını genişletmek için kesildi. Akbelen’de çevre nöbeti devam ederken direnişçilerin ağaç kesiminin yapıldığı alana girişlerinin engellenmesi için çekilen tellerin üzerine şimdi de dikenli tel çekildi.

Yaklaşık 780 gündür Akbelen’de nöbet tutan İkizköylü direnişcisi Esra Işık, dikenli tellerin özellikle nöbet tutulan yerden başlanarak maden alanının sınırlarına göre çekildiğine dikkat çekti. Dikenli tellerin sadece insanlar için değil diğer canlılar için de tehlikeli olduğunu belirten Işık, “Ormana girişimize engel olacak şekilde tehlikeli teller çekildi. Bu bir gözdağı, bir baskı mekanizması. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, nöbet alanını da terk etmeyeceğiz. Gitmemiz için her şey yapılıyor ama gitmeyeceğiz. Burayı maden ocağına çevirtmeyeceğiz” dedi.

Işık, evlerinin de abluka altına alındığını belirterek şöyle dedi: “Evimizin karşısında jandarma aracı bekliyor aynı zamanda şirketin gönderdiği iddia edilen kulübeler de var. Evlerimiz gözetleniyor bir yandan. Hep ensemizdeler, sürekli takip ediliyoruz.”