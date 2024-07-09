Akbelen için bakanlığa açılan dava reddedildi

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Santrala 2 Ağustos 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalıştırılması için önkoşul olan çevre izni ve lisansı verilmesi İkizköylülerin doğa koruma derneği KARDOK tarafından mahkemeye taşınmıştı. Dava, iznin ve lisansın hukuka uygun olmadığı, Kemerköy santralının baca gazı arıtma, atıksu deşarj ve atık depolama tesislerinin çevre yasa ve yönetmeliklerine uyumlu olmadığı gerekçeleriyle açılmıştı.

