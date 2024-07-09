Akbelen için bakanlığa açılan dava reddedildi

Muğla'yı zehirleyen YK Enerji’ye ait Kemerköy Termik Santralı’nın mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan dava Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00
Akbelen için bakanlığa açılan dava reddedildi
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Santrala 2 Ağustos 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalıştırılması için önkoşul olan çevre izni ve lisansı verilmesi İkizköylülerin doğa koruma derneği KARDOK tarafından mahkemeye taşınmıştı. Dava, iznin ve lisansın hukuka uygun olmadığı, Kemerköy santralının baca gazı arıtma, atıksu deşarj ve atık depolama tesislerinin çevre yasa ve yönetmeliklerine uyumlu olmadığı gerekçeleriyle açılmıştı. 


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