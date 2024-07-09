Akbelen için bakanlığa açılan dava reddedildi
Muğla'yı zehirleyen YK Enerji’ye ait Kemerköy Termik Santralı’nın mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan dava Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
Santrala 2 Ağustos 2023 tarihinde Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
tarafından çalıştırılması için önkoşul
olan çevre izni ve lisansı verilmesi
İkizköylülerin doğa koruma derneği
KARDOK tarafından mahkemeye
taşınmıştı. Dava, iznin ve lisansın hukuka
uygun olmadığı, Kemerköy santralının
baca gazı arıtma, atıksu deşarj ve atık
depolama tesislerinin çevre yasa ve
yönetmeliklerine uyumlu olmadığı
gerekçeleriyle açılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- SHP yeniden siyasette!
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı!