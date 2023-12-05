Akbelen kıyımı yargıya taşınmıştı... 'Kıyım yapanlar korunuyor'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması içir yaşanan kıyımın ardından köylüler ve yaşam savunucuları Limak Holding sahibi Nihat Özdemir, İÇTAŞ’ın sahibi İbrahim Çeçen, eski Muğla Valisi Orhan Tavlı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, “kovuşturmaya yer olmadığını” belirterek dava açılmasını reddetti.

Direnişin avukatlığını yapanlardan İsmail Hakkı Atal, Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti.

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın korunduğunu belirten Atal, “Savcılar, hâkimler, kaymakam ve valiler Anayasanın 10’uncu maddesini ihlal ederek YK Enerji termik santrali sahiplerine kanunları uygulamadıkları için sorumludurlar” dedi.