Akbelen Ormanı’ndaki katliamın ortağı, 1486 ağacı keseceği RES projesine onay aldı: Yeşili yok edecekler

Uzmanların tüm uyarılarına karşın Türkiye’de rüzgâr enerji santralları (RES) ormanlık alanlara yapılıyor. Bakanlığın da bir bir onayladığı projelere her gün yenisi ekleniyor. YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın yok edilmesine yol açan ortaklardan IC İÇTAŞ, RES projesiyle Bursa ve Kütahya’da da katliama yol açacak. Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru değerlendirildi. Bakanlık, “ÇED olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Bu onayla birlikte şirket iki ilin ormanlık alanlarını da kapsayan bölgeye dokuz rüzgâr türbini dikecek.

49 YIL İŞLETİLECEK

Şirketin bakanlığa sunduğu ÇED raporuna göre, proje için 743 milyon TL harcanacak. Proje toplamda 1342 hektar alanı kapsayacak. Şirket projenin inşaat süresinin 30 ay olacağını belirtti. İşletme süresi de 49 yıl olarak belirlendi. Projenin inşaat aşamasında 100 personelin çalıştırılması planlanıyor. İşletme aşamasında da bu sayı 15’e düşürülecek.

Proje, ormanlık alanlarda etkili olacak. Şirket tahmini olarak 108 bin 500 metrekarelik alanda ağaç kesimi yapılacağını belirtti. Tahmini olarak da bu sayının 1486 ağaç olduğu dile getirildi. 1486 ağacın 1353’ü ise sadece türbinlerin bölgeye götürülmesi için açılacak olan orman yolları sırasında kesilecek.

RİSK ANALİZİ

ÇED raporunun risk-önlem matrisine göre, inşaat dönemi ekosistemi de yüksek olarak etkilecek. Bu sırada memeli, kuş ve sürüngenler orta, uçan kuş ve yarasalar ise yüksek etkilenecek. Aynı zamanda yüksek voltajlı elektriğin de canlıların ölümüne neden olabileceği belirtildi. Fauna birleşenlerinin de zarar görmesi yüksek olarak sınıflandırıldı. Habitat kaybı da benzer şekilde yüksek kategorisinde yer aldı.