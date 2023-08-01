Akbelen’de ağaç katliamına karşı direnen çevreciler üzgün: Taziye çadırı gibi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 04:00

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için kesildi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada kesimin 30 Temmuz’da bitirildiği söyledi.Son olarak, iki senedir nöbet tutulan alanın yanındaki çam ağaçları kesildi. Kesim sırasında yurttaşlara ve yaşam savunucularına ağır müdahalede bulunuldu. Burada konuşan İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık, “Burası nöbet alanıydı, taziye çadırı oldu. Ağaçlarımızı kestiler” dedi.

CHP’LİLERDEN DESTEK

Akbelen’deki direnişe destek için Türkiye’nin birçok yerinden siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve yaşam savunucuları alana geldi. Dün de CHP Doğa ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Sağlık ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve beraberindeki dokuz CHP’li kadın milletvekili ve parti meclis üyeleri alanı ziyaret etti.

Yurttaşları dinleyen siyasiler, kesim yapılan alanı da gezdi. Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki birçok baro başkanı ve avukat da bölgeye destek için geldi. Avukatlar, sürecin takipçisi olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Daha önce İkizköy Çevre Komitesi’nin sözcüsü olan çevre mühendisi Deniz Gümüşel ve 80 yaşındaki Zehra nine yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

‘AĞAÇLARIMIZI KESTİLER’

Kesilmesin diye ağaca sarılan Zehra nine:

Ben burada doğdum, büyüdüm. Toprağımı, doğamı, ormanlarımı, doğamızı vermeyeceğiz. Madenden önce buralar çok güzeldi. Bütün ağaçlarımızı kestiler. Maden ve kömür için kestiler. Madenden sonra buradaki evler yıkıldı, zeytinler yıkıldı. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum, ben buradayım. Ağaca sarıldım. Kestirmem dedim. Jandarmalar beni aldılar, ağacı kestiler.

‘MÜDAHALE ORANTISIZDI’

Ağaç katliamında iki kere gözaltına alınan çevre mühendisi Deniz Gümüşel:

Toplumsal tepkinin büyümesinden korkuyorlar ve bu tepkiyi sınırlayabilmek için de aramızdan birilerini seçip baskı uyguluyorlar. Alan her zaman dolu. Hiç kimsenin yıldığı yok. Geçen cumartesi yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındığımız bize tebliğ edilmedi. Telefonlarımıza el konuldu. Milas İlçe Komutanlığı’nın bahçesinde saatlerce güneşin altında bekletildik. Hepimizde darp izi vardı. Müdahale orantısızdı. Ayrıca, ekoloji bilgisi eksikliği siyasetçileri yanlış politikalar izlemeye itiyor. Biz bunu suyumuzu kaybettiğimizde, gıda krizine girdiğimizde ve her kömür yakıldığında yaşadığımız sağlık sorunlarıyla ödeyeceğiz.

‘ONLARI DURDURDUK’

İlk günden beri Akbelen Ormanı’nda olan Deştin Çevre Platformu’ndan Haluk Özsoy, “Daha kesilmemiş alanlar var. Tespitlerimizi yapıyoruz. Onları durdurduk” dedi.

AĞAÇ KESİMİ YAPILIYOR İDDİASI

Yurttaşlar nöbet alanında otururken duyulan bir testere sesi üzerine alanda ağaç kesildiği iddia edildi. Bunun ardından bir araya gelen yurttaşlar sesin ve bir ormancının göründüğü ormanlık alana doğru ilerledi. Jandarmanın kurduğu barikat sonucunda yurttaşların alana girişi engellendi. Ardından jandarmayla birlikte alınan kararla beraber alana üç kişi alındı. Yapılanın kesim değil, budama olduğu söylendi.

GEÇTİKLERİ YERİ KURUTUYORLAR

Muğla’nın Milas ilçesinde Yeniköy-Kemerköy Termik Santralları için açılmak istenen kömür madeni sahasında Akbelen Ormanı katledilirken daha önce açılan maden sahalarından kalan çöl görüntüsü tekrar gündeme geldi. Santrallar için İkizköy mevkisinde açılan kömür madeninin işi bittikten sonra ağaçlandırma çalışması yapmak yerine yol kenarına plastik yapay çimlerle kaplanmış çitlerin yerleştirilmesi tepki çekti. l Haber Merkezi

VİCDAN SIZLATTI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda maden sahasından kalan korkunç görüntüler kamuoyunun vicdanını yaraladı.