Akbelen'deki ağaç katliamının uydu görüntüleri ortaya çıktı!

Akbelen Ormanı'ndaki ağaç katliamının boyutu uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntüler, 2010 yılından itibaren maden sahasında yaşanan değişimi de gözler önüne serdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:55
Akbelen'deki ağaç katliamının uydu görüntüleri ortaya çıktı!
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding'in ortak iştiraki YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı günlerdir sürüyor.

Katliama 'dur' demek için bölgeye akın eden yöre halkı ve yaşam savunucularının direnişi 5'inci gününde devam ederken, Akbelen'in uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, uydu görüntüleri 5 yıldır süren tahribatı gözler önüne serdi.

Görüntüler, 2010 yılından itibaren maden sahasında yaşanan değişimi de ortaya koydu.

Dereleri kurutan ve ağaçları kesen şirket; bölgede bulunan cami, kilise ile 80 evi yıktı. Ayrıca arkeolojik kazı alanını da tahrip etti.


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