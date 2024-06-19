Akbük Plajı artık halkın

Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:48

Güncelleme: 19.06.2024 - 11:48

Muğla'daki Menteşe Belediyesi, Akbük sahiline yönelik girişimleri sonucunda plaj halka açtı. Geçen günlerde Akbük sahiline girişte ücret alan işletmeye cezai işlem uygulayan Menteşe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Jandarma ile beraber izinsiz işgal edilen plajda yer alan loca, şezlong ve masaları kaldırdı.

Akbük Plajı’na “Burası Halk Plajıdır Ücret Talep Edilemez” yazılı tabela da konulurken Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Akbük, 17 km’lik tek kıyımız. Amacımız halkımızın kıyılardan öncelikle ücretsiz yararlanması. Menteşe Kaymakamımız ve Çevre Şehircilik Müdürümüzle görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde Akbük kıyılarının tamamının MUÇEV’e (Muğla’ya Hizmet Vakfı) tahsisli olmadığını, bir bölümünün halk plajı olarak ayrıldığını öğrendik ve harekete geçtik. Bu alanları halkımıza tahsis ettik” dedi.