Akçakoca'da motorlu paraşüt plajdaki kalabalığa daldı: 3 kişi yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kemos Plajı'nda motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kalkışa geçti. Bu sırada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen ve denize girenlerin arasına daldı.

Kazanın yaşandığı anlarda plajda bulunanlar büyük panik yaşadı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.