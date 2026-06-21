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Akçakoca'da motorlu paraşüt plajdaki kalabalığa daldı: 3 kişi yaralı

Akçakoca'da motorlu paraşüt plajdaki kalabalığa daldı: 3 kişi yaralı

21.06.2026 15:35:00
Güncellenme:
İHA
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Akçakoca'da motorlu paraşüt plajdaki kalabalığa daldı: 3 kişi yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki plajda kalkış yapmaya çalışan motorlu yamaç paraşütü plajda bulunanların arasına daldı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, yaşananlar saniye saniye kaydedildi.
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kemos Plajı'nda motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kalkışa geçti. Bu sırada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen ve denize girenlerin arasına daldı.

Kazanın yaşandığı anlarda plajda bulunanlar büyük panik yaşadı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

İlgili Konular: #AKÇAKOCA #Plaj

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