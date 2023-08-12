Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartlarının, plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Yasağın ardından, sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.
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