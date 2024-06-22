Akçakoca’da denize girmek yasaklandı
Düzce’nin Karareniz’e açılan kapısı Akçakoca’da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı. Akçakoca kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 22.06.2024-23.06.2024 tarihleri arasında ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz” denildi.
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