Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 00:33

Güncelleme: 22.06.2024 - 00:33

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı. Akçakoca kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 22.06.2024-23.06.2024 tarihleri arasında ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz” denildi.